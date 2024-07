Stop alle nuove licenze per i servizi Ncc arriva la netta bocciatura della Consulta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il divieto di rilasciareautorizzazioni per ilo di noleggio con conducente, i cosiddetti Ncc, sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione Ncc è stato dichiarato incostituzionale. A pronunciarsi è stata la, riconoscendo che esiste un problema di trasporto pubblico nelle grandi città e una domanda di mobilità che non viene soddisfatta dalo di mezzi pubblici e dai taxi.Leggi anche: Meteo, in arrivo temporali nel weekend sull’Italia: le previsioni Grazie a questa norma è stato possibile, per 5 anni, “per l’autorità amministrativa alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori”, compromettendo gravemente “la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autopubblici non di linea”. Queste le paroleCorte Costituzionale.