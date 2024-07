Stop al lavoro nelle ore più calde in Sicilia | l’ordinanza per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Regioneha emesso un’ordinanza straordinaria per fronteggiare le emergenze legate alle ondate di caldo estremo che caratterizzano anche questa estate, come le precedenti. La misura, voluta dal presidente della Regione Renato Schifani, impone il divieto di lavorare all’apertoore piùdella giornata, dalle 12.30 alle 16 per proteggere la salute dei lavoratori esposti a condizioni climatiche particolarmente rischiose.e i settori coinvolti, in vigore dal 17 luglio, si applica a vari settori, tra cui quello edile, agricolo e florovivaistico, che sono particolarmente vulnerabili agli effetti del caldo. La decisione è arrivata in seguito a un periodo di temperature eccezionalmente alte, con punte che superano i 40 gradi Celsius, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Renato Schifani.