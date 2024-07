Servono più poliziotti in strada E al Comune | Basta minimizzare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ennesimo episodio di violenza alla stazione storica, stavolta un giovane di 26 anni è stato trovato a terra sanguinante dopo essere stato colpito all’addome con due coltellate. Ancora sangue, ancora tensione, ancoraallarme sociale in una zona già allo stremo. Aldo Aragiusto, segretario provinciale Siulp, i residenti da tempo chiedono l’esercito o almeno un presidio fisso nel quartiere, cosa ne pensa? "L’assenza del turn over per anni ha ridotto il numero di forze dell’ordine ine questa è una problematica nazionale. Ci vuole più personale in. Dall’attuale governo hanno detto che avrebbero aiutato le forze dell’ordine. Siamo ancora in attesa.