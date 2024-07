Rivoluzione in casa Napoli | ecco i calciatori bocciati da Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Antonio, nuovo allenatore del, sta affrontando la realtà dei limiti attuali della squadra azzurra e ha deciso di non alimentare false speranze tra i tifosi. Per questo motivo, si prevede una raffica di cessioni, con l'obiettivo di rinnovare profondamente la rosa e migliorare le prestazioni del club. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica'avrebbe già bocciato diversidopo i primi giorni di lavoro in quel di Dimaro. Uno dei primi a dire addio al club partenopeo sarà Jesper Lindstrom. Il talentuoso centrocampista danese è prossimo a trasferirsi all'Everton in prestito con diritto di riscatto. Nonostante le sue potenzialità, Lindstrom non è riuscito a integrarsi pienamente nel progetto di, il quale ha deciso di puntare su giocatori più adatti al suo stile di gioco. Nella lista dei partenti figura anche Leo Østigård.