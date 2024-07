RenzElly | Matteo sogna l’abbraccio politico Ma da Calenda a Conte tutti d’accordo | non è una cosa seria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si chiamail sogno di una notte di mezza estate dell’opposizione, ma dalle reazioni dei diretti interessati rischia di diventare un incubo. Nella foto delallo stadio de L’Aquila tra lui ed Elly Schlein alla Partita del cuore ci sarebbe infatti la nascita di un nuovo rapporto tra Pd e Iv: a garantirloRenzi. “Il Pd di Schlein ha detto: vogliamo costruire l’alternativa e per farlo non mettiamo veti. Questo significa che cade il veto che su di noi era stato messo nel 2022. Ma anche noi abbiamo un obbligo, allora – dice il leader di Italia Viva al Corriere – non possiamo mettere veti sugli altri, a cominciare dai Cinque Stelle. Il no ai veti non può che essere reciproco”.