Proteste in Bangladesh almeno 50 morti

(Di venerdì 19 luglio 2024) 13.30 Vietati dalla Polizia tutti i raduni pubblici nella capitale del, Dacca,dopo giorni di violenti disordini in tutto il Paese. Sono stati bloccati anche internet e i social. Il bilancio delle vittime degli scontri tra polizia e studenti è di 50. Ferite 700 persone,tra cui un centinaio di agenti e oltre 30 giornalisti. Lestudentesce sono cominciate a inizio mese per chiedere la fine del sistema delle quote nel pubblico impiego. Assaltata anche la tv statale.