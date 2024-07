Parigi 2024 regolamento ciclismo su pista | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildelsualle Olimpiadi di, in programma dal 5 all’11 agosto al National Velodrome di Saint-Quentin-en-Yvelines: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico delsuprevede insei eventi per genere, tre di velocità (sprint individuale, sprint a squadre, keirin) e tre di resistenza (Madison, omnium e inseguimento a squadre). Partecipano in totale 95 uomini e 95 donne, impegnati nelle diverse gare che si svolgono sullaovale di 250 metri del velodromo. Ogni Paese può schierare un massimo di una squadra per ciascuna specialità (team pursuit, team sprint, Madison), un atleta nell’Omnium e due atleti per keirin e sprint individuale. Scopriamo, di seguito, la formula eno i sei tipi di gare delsu