Pallanuoto l’Italia supera l’Ungheria ai tiri di rigore nell’amichevole di Siracusa

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alla piscina “Paolo Caldarella” diil Settebelloaidi, vincendo per 15-14, nella penultima amichevole della Nazionale italiana dimaschile prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani ultima sfida degli azzurri prima dei Giochi contro il Giappone. Nel primo quarto il Settebello passa in vantaggio con Di Somma, ma Vamos pareggia in superiorità. I magiari firmano il sorpasso coltrasformato da Fekete, ma gli azzurri impattano con Cassia in superiorità. Manhercz suriporta avanti, ma subito Bruni firma il 3-3. Nella seconda frazione Zalanki sigla il nuovo vantaggio magiaro, poi Varga centra il primo break della gara segnando il 5-3 per. Iocchi Gratta accorcia, ma Jansik restituisce il +2 ai magiari.