Palinsesti Rai 2024-2025 tutte le novità dopo l’addio di Amadeus

(Di venerdì 19 luglio 2024)aver già visto ledeidi Mediaset, Sky, La7 e Prime Video, oggi ecco anche quelli di mamma Rai. La più grande, come già sappiamo, èdiche ha deciso di migrare sul Nove. Al suo posto arriveranno Carlo Conti per il Festival di Sanremo e Stefano De Martino per Affari Tuoi. E se per Conti sarà un ritorno all’Ariston, per De Martino si tratta di un vero e proprio debutto da conduttore sulla prima rete. Sempre su Rai1 debutterà (da sabato 9 novembre, di pomeriggio), un dating sulla terza età condotto da Mara Venier che così si prende tutto il weekend: domenica con Domenica In e sabato con Le Stagioni dell’Amore. I tre quiz che si alterneranno nel preserale saranno: il sopracitato Affari Tuoi con Stefano De Martino; Reazione A Catena con Pino Insegno e L’Eredità con Marco Liorni.