Palazzetto dello sport rilasciato il permesso di costruire | 90 giorni per il progetto esecutivo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bergamo. Una conferma attesa, in virtù di una mancanza che in questi due anni ha messo in difficoltà le societàive della città: si avvicina la pubblicazione del bando per l’affidamento della gara del nuovodi Bergamo. Dopo la demolizione dell’ormai ex Palacreberg (iniziata il 10 novembre 2023), lo scorso 12 dicembre il Comune di Bergamo aveva annunciato come la costruzione della nuova struttura, che sorgerà sul sito dove si trovava l’ex teatro, verrà ultimata solamente per l’inizio della stagioneiva 2025/26 – circa un anno più tardi rispetto a quello che era il programma inizialmente presentato, con una data di chiusura del cantiere prevista in prima battuta nell’autunno 2024. “Come amministrazione comunale abbiamo completato tutte le azioni di nostra competenza – conferma l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini -.