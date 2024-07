Miss Merkel – Morte al cimitero | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024)al: trama, cast e streaming del film Stasera, venerdì 19 luglio 2o24, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaal, film di genere commedia, poliziesco, giallo del 2024, diretto da Christoph Schnee, con Katharina Thalbach e Taneshia Abt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Si tratta del secondo capitolo della serie di film che vede protagonista l’ex cancelliera tedesca Angelain veste di detective. Ormai in pensione, si è trasferita con il marito Joachim Sauer in una località tranquilla, il paesino di Freudenstadt nell’Uckermark, nella Germania del Nord. Insieme a loro ci sono il fedele cane, un carlino di nome Putin, e la guardia del corpo Mike. L’ex cancelliera però, abituata a una vita molto attiva, ora si annoia e ha deciso di occuparsi di casi criminali irrisolti.