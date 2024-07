Milano Unica I tessuti italiani alla riscossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Eva Desiderio Il giudizio è unanime: l’ultima edizione di, che si è chiusa l’11 luglio scorso, è stata bellissima. Piena di idee, proposte, ricerca, eccellenza e qualità, per un trionfo vero del Made in Italy per le collezioni die accessori d’alta gamma per l’autunno-inverno 2025-26. Operatori soddisfatti, ottimi risultati nella comzione, scambi allo zenit e debutto molto positivo per il presidente della fiera che si svolge due volte l’anno aRho Pero, Simone Canclini. Si continua a lavorare con tenacia sull’economia circolare e la sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale delle lavorazioni deie sulle tutele sociali del lavoro.