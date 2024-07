Memorial Maestripieri-Staffetta della Misericordia le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cireglio (Pistoia), 19 luglio 2024 – Come tutti gli anni la famiglia di Sandro Mastripieri si fa carico dei premi e di allestire una abbondante cena per i partecipanti. Siamo a Campiglio di Cireglio, conosciuto soprattutto come la "valle del serpente" in quanto, dall'alto, si può osservare la strada avvilupparsi alle colline proprio come un serpente. Ci troviamo sulle prime colline che portano verso Le Piastre e poi all'Abetone, un traguardo ambito e carico di gloria per molti podisti.nella Valle del Serpente, leAnche se non è sulla carta, il ricordo dell'amico Fiorello Mastripieri è potente. Fiorello, infatti, per molti anni è stato l'organizzatoremanifestazione omonima "nella valle del serpente". Questo ricordo è caro a tutti i podisti perché Fiorello era una persona davvero eccezionale, e ora riposa proprio accanto al percorsogara.