Lazio pomeriggio di riposo per i giocatori ad Auronzo di Cadore

(Di venerdì 19 luglio 2024) A meno di un mese dall’inizio del campionato, lacontinua il suo ritiro addi. Dopo la vittoria contro il Trapani Marco Baroni ha concesso undiai suoi, che però nella mattinata sono scesi comunque in campo per una seduta di scarico. La notizia del giorno è però l’ingaggio di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina. Il centrocampista italiano, quinto acquisto della stagione dopo Tijjani Noslin, Loum Tchoauna, Cristobal Munoz Lopez e Fisayo Dele-Bashiru, ha già raggiuto i compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo, e ha svolto un allenamento differenziato. Giornata di arrivi ma anche di ritorni, come quello di Mattia Zaccagni: l’esterno della Nazionale, terminate le vacanze extra concesse dopo le fatiche dell’Europeo, ha raggiunto la squadra nella serata di giovedì e oggi è sceso regolarmente in campo per una seduta personalizzata.