La Virtus e Clyburn sono sempre più vicini Napier tende la mano Edwards resta in pole

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il tira e molla di questi ultimi giorni tra lae Willsembra essersi concluso in modo positivo con il club e l’ala piccola statunitense che hanno trovato un accordo di massima e ora stanno lavorando sui dettagli. Classe 1990, alto 201 centimetri, nella stagione 2018/19 ha vinto una Eurolega con la maglia del Cska Mosca avendo giocato per sette anni consecutivi nella massima competizione europea. Lo scorso aprile contro la V nera segnò 5 triple consecutive nel primo quarto della prima partita di play-in, in una gara dove i bianconeri furono bravi a stringere le maglie difensive nei successivi tre periodi. Il suo compito qui a Bologna sarebbe proprio quello di dare smalto a un attacco che ha perso Iffe Lundberg e che al momento ha il capitano Marco Belinelli come unico punto di riferimento.