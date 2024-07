Gudmundsson strategia Inter e due ‘pedine’ da muovere! Le cifre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)piace molto all’, ormai non è un segreto. Malgrado le smentite di rito, Marotta non ha mai mollato l’obiettivo anche perché Inzaghi ha fatto chiaramente capire di aver bisogno di cinque punte per la nuova stagione, ricca di impegni e con il Mondiale per Club in più. Secondo sportmediaset.it, il club nerazzurro ha una precisaOSTACOLO NON DA POCO – Albertha stregato la Serie A dopo l’ottima stagione disputata con il Genoa. Come era facilmente prevedibile, l’attaccante islandese è diventato uno dei pezzi pregiati del calciomercato con un ostacolo non da poco: sul calciatore pende un processo per violenza sessuale in Islanda che dovrebbe risolversi non prima di ottobre/novembre. Va da sé che nessuna società si prende il rischio di acquistare un calciatore che rischia il carcere.