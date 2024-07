Germania | due crociati in un giorno in casa Braunschweig

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due giocatori dell’Eintracht, squadra che milita in Zweite Bundesliga, hanno subito la rottura dei legamentiin un solodi allenamento. Il portiere Tinoli e l’attaccante Sidi Sané saranno costretti a stare fermi per diversi mesi, come annunciato dal club della Bassa-Sassonia. Entrambi gli infortuni al ginocchio si sono verificati durante la seduta di allenamento di mercoledì..li, oltre allo strappo parziale del legamento crociato anteriore, ha riportato anche lo strappo del legamento esterno del ginocchio destro. Il 28enne austriaco era arrivato per sostituire Ron-Thorben Hoffmann, trasferitosi allo Schalke 04. Sané è il fratello minore del nazionale tedesco Leroy Sané, attaccante del Bayern Monaco. Il 21enne si era già infortunato al ginocchio l’estate scorsa poco dopo il passaggio dallo Schalke 04 all’Eintracht