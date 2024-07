Drone Houthi su Tel Aviv | un morto e 10 feriti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unè esploso nella notte nel centro di Tel: una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite. L’attacco è stato rivendicato dai ribelli yemeniti“in segno di solidarietà con i palestinesi di Gaza“. Le forze armate israeliane hanno fatto sapere che ilera stato rilevato ma, a causa di “un errore umano“, non è stato abbattuto. Lo ha fatto sapere il portavoce militare che ha definito il fatto “un brutto evento che non dovrebbe accadere e di cui l’Aeronautica Militare si assume la piena responsabilità, in quanto difensore dei cieli del Paese“. “Il– ha proseguito – ha colpito direttamente un appartamento dopo essere entrato in città dal mare. L’origine delè ancora sotto indagine“. Il sindaco della città, Ron Huldai, ha dichiarato lo stato di massima allerta.