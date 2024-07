Da sempre tra la gente | Punto di riferimento e pilastro fondamentale nella vita della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il quotidiano La Nazione compie 165 anni, un traguardo straordinario che testimonia non solo la sua lunga storia nel panorama giornalistico italiano, ma anche il suo ruolo distoria di Firenze eToscana. Oggi, La Nazione si conferma come undiimprescindibile per l’informazione in Toscana e in Italia, con una forte presenza sia sulla carta stampata che online. Nel corso degli anni ha attraversato le vicende del Paese,Toscana e di Firenze raccontando con passione e impegno gli eventi che hanno segnato la nostra storia e contribuendo a far crescere la