Consegnate le chiavi di tre alloggi per le case popolari

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pisa, 19 luglio 2024 -in sala delle Baleari alle famiglie risultate assegnatarie, ledi 3recentemente ristrutturati dal Comune di Pisa per tramite di Apes: uno in via Norvegia, uno in via Sempione e uno via Pergolesi. Alla consegna erano presenti l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, e il direttore generale di Apes, Romina Cipriani. Altrisaranno consegnati alle famiglie assegnatarie nelle prossime settimane. “Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno – oggi è una giornata importante per le famiglie assegnatarie che da ora in avanti potranno finalmente vivere in appartamenti accoglienti e rinnovati.