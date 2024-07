Ci sto? Affare fatica 40 ragazzi pitturano la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Due squadre di 20e ragazze dai 14 ai 19 anni. Due settimane di lavoro per una grande azione collettiva di cura dei beni pubblici del territorio comunale di Lainate e di valorizzazione del tempo estivo. Armati di pennelli, pittura e l’entusiasmo tipico dei teenagers, hanno tinteggiato la cancellata della scuola media Fermi, della scuola materna Lamarmora e si sono occupati della manutenzione di alcune panchine. È il progetto "Ci" che, dopo il successo delle prime due edizioni, è stato ripropoanche quest’anno a Lainate. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato ai giovani con l’obiettivo di insegnare il valore dellaai giovani, stando in gruppo, mettendosi alla prova facendo alcuni lavori in spazi comuni.