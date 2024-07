Casey Affleck si rammarica per la condotta irrispettosa della stagione dei premi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,sidi essere stato irrispettoso nei confrontidei. L’attore 48enne ha ricevuto una serie di nomination ai, tra cui Oscar, Golden Globe e Screen Actors Guild, per il suo ruolo in “L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford” del 2007 e ha ammesso che avrebbe voluto prenderlo più sul serio. Parlando al podcast ‘It Happened in Hollywood’ di The Hollywood Reporter, ha detto: “Stavo masticando una gomma a unaazione e la gente diceva: ‘Chi pensa di essere questo piccolo punk? Come se fosse davanti alla telecamera a masticare una gomma ai SAG Awards”. E che non lo stavo prendendo abbastanza sul serio. Ora capisco che avrei potuto essere più rispettoso perché significa qualcosa.