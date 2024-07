Casa sull’albero o galleggiante o forse una torre medievale? Le vacanze last minute non sono mai state così particolari

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) SOS! Il mese di agosto alle porte, le ferie in arrivo e nessuna idea di dove passarle? Indeciso tra la visita in una città d’arte, le passeggiate in montagna o un tuffo nelle acque cristalline che bagnano l’Italia – Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile – ha la soluzioneper tutti. La piattaforma, con le sue 38 categorie e la sua vasta community di oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese che ogni giorno pubblica annunci imperdibili, offre la possibilità non solo di acquistare e vendere immobili ma anche affittarli, permettendo di esplorare soluzioni stravaganti per affitti da vacanzao pianificate con estrema cura per i prossimi mesi.