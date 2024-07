Casa il dramma di una famiglia Siamo sette e viviamo in tre vani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 – Inin appena 57 metri quadri, per di più dovendo combattere contro muffe, mattonelle sconquassate, porte bloccate, insetti che escono dalle crepe. Accade nelle case popolari di via del Pantano, a Pontignale – periferia di frontiera tra il confine comunale con Scandicci e gli svincoli autostradali – a una giovane coppia italiana, dipendente pubblica lei e operaio pellettiere lui, di quelle cui plaudirebbe il governo: trent’anni appena e già quattro figli, cui si aggiunge anche il nonno. "in tre, in camera nostra dormiamo con il più piccolo e con la brutta stagione sul soffitto si formano muffe:all’ultimo piano e probabilmente ci sono infiltrazioni": mostra Valentina Minutoli nella matrimoniale che condivide con il marito Giovanni, dove è incastrato anche un lettino.