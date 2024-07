Camila Giorgi | Io scappata? Fake news ero in Italia due settimane fa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)? “. Ho un avvocato che mi segue, e se avessi problemi non sarei tornata induefa, e ritornerò presto”. È quanto ha scritto l’ex tennista in una storia nel proprio profilo Instagram, dopo la notizia di ieri della rinuncia all’incarico dell’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, che seguiva laper l’accusa di falso ideologico nel processo per le modalità di ottenimento del green pass. Una rinuncia arrivata perchérisultava irreperibile dal 24 maggio, non rispondendo a messaggi e chiamate. Per questo, Nicotra ha abbandonato la sua difesa in occasione dell’udienza preliminare al Gup di Vicenza, provocando il rinvio dell’udienza al 5 novembre. Oltre a ciò, sulle tracce dellac’è anche la Guardia di Finanza per accertamenti fiscali su mancate dichiarazioni dei redditi della sua famiglia.