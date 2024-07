Borussia Dortmund ufficiale preso Guirassy

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024)Serhouè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club giallonero ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo per i 17.5 milioni di clausola rescissoria dallo Stoccarda dell’attaccante di 28 anni, ex obiettivo del Milan: il vice-capocannoniere della scorsa Bundesliga ha finalmente superato le visite mediche, ora il BVB punterà fortemente su di lui come titolare per la prossima stagione. – Un trasferimento che, coinvolge i rossoneri: l’innesto e la presenza da titolare del guineano infatti toglie per forza di cose spazio a Niklas Fullkrug, che a questo punto può essere più libero di partire in direzione Milano.