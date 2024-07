Bob Newhart addio a un gigante della commedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Los Angeles, 19 luglio 2024 – Bob, il leggendario comico e attore americano, celebre per le sue serie televisive di successo “The BobShow” e “”, è morto ieri a Los Angeles all’età di 94 anni. L’addetto stampa di, Jerry Digney, ha confermato che il comico è deceduto dopo una serie di brevi malattie.Leggi anche: Spettacolo in lutto,a Doug Sheehan: indimenticabile in General Hospital Chi era BobBob, nato George Robertil 5 settembre 1929 a Oak Park, Illinois, ha iniziato la sua carriera come contabile prima di dedicarsi alla. La sua carriera comica decollò con l’album di monologhi comici “The Button-Down Mind of Bob”, che divenne un successo clamoroso negli anni ’60 e lo portò alla ribalta come uno dei più grandi talenti comici del suo tempo.