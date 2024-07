Bianca Berlinguer la notizia bomba da Canale 5 | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) Personaggi Tv. Mercoledì scorso, 17 luglio 2024, sono stati presentati ufficialmente i palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva 2024-2025. Una delle novità è cheda settembre verrà sostituita nell’access prime time di Rete 4 dal collega Paolo Del Debbio. Tuttavia non si tratta di una bocciatura, come ci ha tenuto a precisare Pier Silvio Berlusconi.tornerà su Rete 4 con due nuovi impegni, e forse anche con un terzo. In queste ultime ore infatti, è spuntato un altro rumor sulla conduttrice. Pare che Mediaset avrebbe intenzione di affidarle un ruolo molto importante, questa volta su5.