Ballerina | proiezione test disastrosa per lo spinoff di John Wick ucciderà il franchise?

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cattive notizie in arrivo da quel di Hollywood, la primadellodicon Ana De Armas avrebbe dato un esito disastroso. Siamo nel regno delle voci incontrollate, ma come riporta World of Reel l'attesoal femminile della saga di, avrebbe avuto unadall'esito disastroso. Dalle informazioni trapelate dopo ladel 17 luglio pare chesia una "imitazione borderline" dei film di, ma più disordinata e filtrata attraverso il punto di vista dell'assassina di Ana De Armas. Il thriller viene definito "incoerente nei toni e mal diretto". Se ricordate, l'uscita diè stato posticipato di un anno, dal 7 giugno 2024 al 6 giugno 2025. L'architetto diChad Stahelski