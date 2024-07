Ancora un veicolo in fiamme bloccata l’Autostrada del Sole Il venerdì nero dei trasporti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 – In meno di 24 ore è successo tre volte: uninsuldele due di queste tre volte nello stesso tratto, quello calenzanese. Dopo i due incendi di giovedì, uno sull’Appennino e l’altro nell’Aretino, nel primo pomeriggio diil traffico in direzione Bologna è rimasto bloccato a causa di unintra Calenzano e il bivio A1-Variante. Ovviamente si è formata subito una lunga coda, chilometri in fila sotto il. E il problema è che quando accade qualcosa in quel tratto l’unico bypass “veloce”, per modo di dire, è quello di percorrere la Barberinese passando per le Croci, una strada che va percorsa con la dovuta cautela in auto, figuriamoci quando ci si riversano i tir che poi devono affrontare tortuose svolte in ripida salita.