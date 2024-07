Zoff | Conte? Sarò uno spettatore molto vicino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dino, ex portiere di Juventus e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Con Te” in onda su Radio CrC. Ha parlato della sua storia personale e di Antionio. Di seguito quanto da lui dichiarato.e il passaggio al Napoli “Nel passaggio dal Mantova al Napoli io sarei dovuto, in realtà, approdare al Milan. Proprio quando ero un giocatore del Napoli ho vinto l’Europeo con la Nazionale. Dopo 5 anni al Napoli, poi, sono andato via, ma le cose in dirigenza cominciarono a cambiare. Quell’Europeo lì, a Napoli, non avete idea di cos’è stato con la Russia. 90.000 persone che ci hanno sostenute perché Rivera si era fatto male. Il pubblico, per ben 90’, faceva il tifo per noi e fischiavano gli avversari, una cosa impressionante.”su“Antonio? Ho avutoin Nazionale nel 2000, un grande centrocampista, straordinaria persona.