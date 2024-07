WWE | Svelato il motivo di CM Punk al Performance Center

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) CMsi è preso un break da Drew McIntyre questa settimana ed è stato visto tramite alcuni video su TikTok al WWE, ma come mai? semplicemente l’atleta non ha ancora l’okay dai medici per tornare sul ring a lottare, quindi sta lavorando duramente per cercare di raggiungere questo obiettivo. Lo rivedremo a SummerSlam? Ovviamente non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale a riguardo, però il giornalista Dave Meltzer ha dichiarato: “sta lavorando per avere l’approvazione a tornare sul ring, ci si aspettava che l’okay arrivasse per lunedì ma non è arrivato. Probabilmente il match sarà semprevs McIntyre, non posso dare la conferma al 100% ma la direzione è quella (per SummerSlam)“.