WWE | Dominik Mysterio reagisce alla skin del padre su Call Of Duty

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) Notizia di ieri quella dell’arrivo di alcune superstar WWE nella prossima stagione del videogiocoOf: Warzone che partirà il 24 luglio, parliamo dell’Unidispited WWE Universal Champion Cody Rhodes, l’ex Women’s World Champion Rhea Ripley e L’Hall of Famer Rey. Questa collaborazione includerà anche nuove mappe multiplayer, modalità di gioco eper gli operatori citate poco sopra. Dirty Dom come l’avrà presa? Non tarda ad arrivare la reazione del figlio di Rey,, il quale soprattutto nei social media ha pubblicamente manifestato la passione per i videogiochi e non sembra molto contento che ilfinisca inOf, la sua reazione su X è stata questa: @reyis an ass cheeks choice for @ofpic.twitter.