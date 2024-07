Valeria Bartolucci Louis e Manuela | le trame attorno al giallo di Pierina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rimini, 18 luglio 2024 – "Penso cherimarrà vicino al marito. Mi ha chiesto come sta: è la moglie che chiede del marito che è in carcere. L’ho sentita al telefono, ma non posso dire come sta o cosa pensa, bisogna chiedere a lei”. Queste parole di Riario Fabbri, legale diDassilva e della moglie, arrivano dopo l’interrogatorio di garanzia, in cui il 34enne senegalese indagato per l’omicidio diPaganelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. "si è sempre detto innocente”, ha detto ancora l’avvocato incalzato dai giornalisti fuori dal carcere ‘Casetti’ di Rimini. E anche la moglieha sempre creduto nella sua non colpevolezza. L’amante diBianchi, invece per la prima volta ha iniziato a vacillare.