Uomini e Donne Ludovica Valli svela il sesso del suo terzo bebè!

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’influenceraveva deciso di non rivelare ildel suofiglio, una scelta che aveva condiviso apertamente con i suoi followers: Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze. Laè già mamma di Anastasia nata nel 2021 ed Otto Edoardo nato nel 2023 avuti con il compagno Gianmaria Di Gregorio.aveva scelto di non fare il classico gender reveal per questa gravidanza. La ex tronista aveva infatti dichiarato: Non ci piace l’idea. Credo che un figlio sia un dono già così. Per quanto riguarda la terza gravidanza, laaveva espresso grande felicità: Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c’era l’idea delfiglio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa.