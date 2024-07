Tornano I Cesaroni e Diletta Leotta Vasco in concerto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) COLOGNO MONZESE (Milano) Adelante Pedro con juicio, raccomandava il Gran Cancelliere Antonio Ferrer al cocchiere nei Promessi Sposi. La tv commerciale sperimenta, ma a piccoli passi. Nella serata di annuncio dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione spiccano alcune novità. Dopo anni di oblio, torna La Talpa (metà ottobre), completamente ridisegnata. Conduce – rullo di tamburi –. Cast Vip: "Abbiamo voluto fare un prodotto glam, moderno". Maria De Filippi e Silvia Toffanin uniscono le forze per uno show (due o tre puntate) presentato dalla più giovane per una carrellata sui talenti scoperti da Amici che in seguito hanno svoltato. Su Italia Uno arriva Il formicaio, format spagnolo (il presentatore fa domande scherzose di tutti i tipi agli ospiti famosi – enorme successo nella penisola iberica, da noi vedremo).