Tennis il calvario di Opelka | Ho avuto un tumore non potevo camminare

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il circuito ha riabbracciato Reillynell’Atp di Newport 2024. L’ex numero 17 al mondo è stato a lungo assente dai radar per una serie di problemi fisici dall’estate del 2022, ma solo adesso il gigante americano ha raccontato nei dettagli quanto fosse grave la sua situazione. Dopo l’ultimo match giocato a Washington, unbenigno si era esteso sino a penetrare tra le articolazioni dall’anca. “Nonmuovere la gamba – dice nella sua intervista a The Palm Beach Post – Stavamo ritardando così tanto l’operazione da non poter più. Si erano rotti dei pezzi e c’erano dei frammenti nell’articolazione che potevano causare danni maggiori. Ho incontrato un chirurgo bravissimo (Bryan Kelly) e la mia anca era di nuovo al 150%”. Non è andata altrettanto bene con il polso, anzi. Mentre preparava il ritorno a Delray Beach nel febbraio 2023 è arrivato il crac ai tendini.