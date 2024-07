Taylor Swift cerca casa sul lago La popstar è una fan del Lario e vuole una villa come Clooney

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) TREMEZZINA (Como) Salgono le quotazioni del, anche se non ce ne sarebbe bisogno, grazie all’effettoche ha scelto di soggiornare suldurante la tappa milanese del suo tour mondiale. Accompagnata dal fidanzato Travis Kelce, la stella del country-pop ha soggiornato nell’esclusivaSola Cabiati a Tremezzo e, secondo il tabloid inglese ’The Sun’, si sarebbe talmente bene da decidere di acquistare unada queste parti. Nel mirino ci sono tre immobili esclusivi: unada 3,2 milioni di euro a Bellagio (da 500 metri quadri, quattro camere da letto e quattro bagni), una seconda a Menaggio da 1,7 milioni di euro (tre camere da letto e due bagni ma con una proprietà di 670 metri quadri), e un’altra da 7 milioni di euro, in una località non meglio precisata del ramo di Como.