Sorelline violentate dal papà L’intervento della polizia

(Di giovedì 18 luglio 2024), una appena adolescente,daltra le mura domestiche e dai suoi amici al bar. La più piccola si è rivolta un paio di volte al pronto soccorso per delle forti crisi nervose e questo ha fatto scattare le indagini. Gli agenti del commissariato fabrianese hanno infatti colto dei campanelli di allarme in quei problemi di salute dell’adolescente e hanno ascoltato la mamma e la piccola. Da questo dialogo è scaturita la presa in carico grazie ad una rete di supporto territoriale,di psicologi ed assistenti sociali. Una vicenda estremamente delicata per la quale martedì sono stati rinviati a giudizio il padre da cui la mamma si è separata e due amici di lui. Violenza sessuale aggravata il capo d’imputazione da cui dovranno difendersi, il genitore 58enne di origini pugliesi il suo amico e conterraneo 56enne e un 38enne originario del Kosovo.