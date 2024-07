Raspadori-Chiesa novità importante da Torino sullo scambio | c’entra Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua a tenere banco la questione tra Napoli e Juve riguardo il possibiletra. In arrivo il summit con. Quale sarà il futuro di Giacomo? I tifosi del Napoli attendono di averein merito all’attaccante ex Sassuolo, che nel corso dell’ultima stagione ha patito e non poco le difficoltà collettive, con tutte e tre le guide tecniche (Garcia, Mazzarri e Calzona, ndr) che si sono susseguite all’ombra del Vesuvio nella scorsa annata. La speranza da parte dei supporters partenopei è che con Antoniola musica possa cambiare, con il nuovo modulo (il 3-4-2-1) che, sulla carta, potrebbe agevolare il numero 81. In questi ultimi giorni, però, si sta parlando in maniera frequente dell’interesse della Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli, che starebbe lavorando per portare l’ex Sassuolo in bianconero.