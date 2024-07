Quando la lente della Guardia di Finanza finisce sugli appalti facili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fa sempre effettole forze dell’ordine si presentano in municipio, “case di vetro“ come le si chiamava un tempo dove tutto dovrebbe essere trasparente e soprattutto in regola. Il novembre scorso era accaduto anche nel Comune di Valdisotto, in provincia di Sondrio, dove a presentarsi sono state le Fiamme Gialle di Bormio per acquisire documenti su due dipendenti accusati di corruzione per l’eserciziofunzione e di abuso d’ufficio. A dare esecuzione ai decreti di perquisizione, in due province lombarde e in Emilia Romagna, sono stati gli ufficiali e i militari di Polizia Giudiziaria dei Reparti del Comando provincialedidi Sondrio, contando sulla collaborazione dei colleghi di Bologna. Il procedimento era nato da un esposto per fatti risalenti agli anni 2021 e 2022, riguardanti l’aggiudicazione di gare di appalto bandite dal Comune.