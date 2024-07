Ospedale Covid di Bari e altri appalti chiuse le indagini | dieci indagati per corruzione e turbativa d’asta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Condotte illecite nell’affidamento dell’appalto per costruzione dell’ma anche per altre procedure pubbliche. La guardia di finanza diha notificato un avviso di conclusione dellepersone. Glisono accusati, a vario titolo, diper atto contrario ai doveri d’ufficio, peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti. L’inchiesta della guardia di finanza ha acceso i riflettori sulla realizzazione dell’e si è poi allargata ad oltre 250 procedure pubbliche per un totale di 100 milioni di euro.