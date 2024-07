Noos con Alberto Angela | nella quarta puntata diamanti neurotrofine Amazzonia Amelia Earhart

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024)– L’avventura della conoscenza con: tra gli argomenti della, ecco le anticipazionidi– L’avventura della conoscenza, il programma di Rai Cultura condotto dadedicato alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, in onda giovedì 18 luglio alle 21.25 su Rai1. Un’importante novità archeologica e un’importante novità scientifica sono le protagoniste della nuova. Si parte dai territori dell’antica Liternum, città legata a uno dei personaggi più famosi della storia romana: Publio Cornelio Scipione, conosciuto come Scipione l’Africano, e che oggi si trova nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli.