Napoli Conte | Quando ho chiamato Stellini per farmi l’assistente a Siena pensava di giocare gli ho aperto una nuova carriera

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il nuovo allenatore del, Antonio, ha parlato con i giornalisti dal ritiro di Dimaro, in occasione della presentazione dello staff. Il tecnico partenopeo ha svelato un aneddoto sul suo vice, Cristian: “sono andato ad allenare al’hoper chiedergli se volesse venire. Lui giocava nel Bari, ma era convinto di, invece io volevo una mano da allenatore. Alla fine per fortuna ha accettato perché è un bravo assistente e laparla per lui. Si può dire che gli houna“. Infine il tecnico salentino ha mandato un saluto ai tifosi accorsi in Trentino: “Vi ringraziamo per il vostro affetto, faremo di tutto per rendervi orgogliosi della vostra squadra“.: “hoperdi, gli houna” SportFace.