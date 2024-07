Morta Chiara Cavassini addio alla direttrice della Libreria Feltrinelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ravenna, 18 luglio 2024 –di via Diaz a Ravenna, èimprovvisamente la notte scorsa. Era ricoverata dal giorno prima nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ravenna. Aveva 57 anni ed era tornata, da oltre un anno, a dirigere lanella sua città, dopo aver lavorato a Bologna e Forlì. Appassionata di politica, in gioventù aveva militato nel partito socialista, amava la musica, l’arte e i libri. Donna di grande cultura e ironia, dgentilezza ruvida e sincera, era sempre pronta, in, a dare consigli. Aveva lavorato fino a pochi giorni fa, poi era rimasta a casa perché non si sentiva bene. La sua scomparsa così improvvisa ha lasciato senza parole i colleghi e le colleghe, i tantissimi amici che aveva in città, ma non solo, e i clienti. Lascia il fratello Paolo e la madre Paola.