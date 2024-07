Mary Modaffari Spazio famiglia e minori | Anche in Campania le nostre attività di supporto a donne e famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) - L'associazione no profit sarà attiva su Napoli, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Bacoli, Quarto Roma, 18 luglio 2024.Un aiuto concreto e qualificato per levittime di violenza e per i loro figli, maservizi - dalla ludoteca all'aiuto compiti, dalpsicologico a quello educativo, passando per l'animazione durante le vacanze estive - per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. La cooperativa, già presente con successo in Calabria e nel Lazio, allarga le propriealla