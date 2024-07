Maison Signore Rossella Cotugno vince il contest di design dedicato ai giovani talenti della moda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha vinto l’edizione 2024 di “The Youngers Bridal Awards”, ildiorganizzato dallaAcademy eai, per avvicinarli alla realtà aziendale., laureata presso IUAD – Accademiadi Napoli (https://www.accademia.it), si è affermata dopo due giorni intensi di workshop e incontri presso l’Atelierdi Caserta. A conre la giuria sono stati ilinnovativo e la maestria tecnica dei bozzetti realizzati da, che hanno incantato per la capacità di evocare gli aspetti più romantici del matrimonio, attraverso l’uso elegante e sofisticato del tulle. In particolare, con la proposta di abiti componibili, che riflettono la versatilità e l’unicità di ogni sposa moderna, interpretando alla perfezione la vision di(www..it).