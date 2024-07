LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di 36 uomini con Van Aert gruppo a oltre cinque minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.33 Per la classifica a punti ormai Biniam Girmay ha praticamente chiuso i conti. Non è ancora matematico, ma con due tappe di montagna e 23 punti di vantaggio su Philipsen, per il belga pensare alla rimonta è quasi utopico. All’eritreo basterà arrivare a Nizza per portare a casa un risultato storico. 15.30 Gli ultimivincitori presenti inin ordine cronologico: 1 CARAPAZ Richard-07-17deS17 2 ARANBURU Alex-06-23 National Championships Spain ME – Road Race 3 ARMIRAIL Bruno-06-20 National ChampionshipsME – ITT S1 4 HEALY Ben-06-16of Slovenia S5 5 QUINN Sean-05-19 National Championships United States ME – Road Race 15.