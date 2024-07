La Bce e il dilemma sui tassi d’interesse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Banca centrale europea (Bce) ha preso lo scorso giugno la storica decisione di tagliare iper la prima volta dopo anni. Il 18 luglio è attesa la nuova riunione del board che però, al 99%, non deciderà per un secondo taglio. Tutto sarà rinviato a fine anno. Motivazioni dietro il taglio La Bce aveva giustificato il taglio deicome una necessità per sostenere la crescita economica e affrontare l’inflazione, che rimane sotto il target del 2%. Christine Lagarde, presidente della board, aveva dichiarato che, nonostante i segnali di rallentamento economico, le politiche monetarie devono rimanere flessibili per adattarsi alle mutevoli condizioni economiche. La decisione era arrivata dopo un’attenta analisi dei dati economici, che mostravano un’inflazione più bassa del previsto e una crescita economica lenta. Christine Lagarde, presidente della Bce.