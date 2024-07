Il mercato dei sex toys è in crisi? L’AI lo surclasserà? Ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo ben undici anni di gloriose edizioni e vibrazioni, chiude definitivamente la Fiera dell’industria erotica di Hannover. Quella del prossimo settembre sarà l’ultima. In Germania, intendo. Sì, perché si sta cercando di attirare e convogliare espositori, distributori, start up in Spagna. EroFame però ha tentato con un paio di edizioni a Barcellona, di far confluire più “addetti ai lavori” possibili in un Paese che è sempre stato molto aperto e poco bacchettone sul tema sesso giocoso. Di recente, però, proprio in Spagna uno spot che doveva essere ricordato per la crema da spalmare al cioccolato, verrà ricordato per altro. Un anziano signore, seduto a tavola con la nipote, utilizza uno stimolatore clitorideo sulla fronte, ignaro del fatto che non sia un misuratore di temperatura.